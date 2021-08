Uciekał policji, bo myślał, że jest pijany. Nie był

Wrocławska drogówka prowadziła kontrole trzeźwości kierowców na wjeździe do Sobótki. Funkcjonariusze zauważyli, że jeden z kierowców najprawdopodobniej chce uniknąć spotkania z nimi. Mężczyzna szybko zawrócił swój samochód i pojechał w przeciwnym kierunku. Policjanci podbiegli do radiowozu, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli za alfą romeo.

Myślał, że jest pijany

Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się jednak, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Za niezatrzymanie się do kontroli 35-latkowi grozi do pięciu lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.