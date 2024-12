Kontrterroryści nawoływali, by opuścił płonący dom. Mężczyzna nie żyje

W czasie pożaru budynku w miejscowości Skała (woj. dolnośląskie) znaleziono zwłoki mężczyzny, jedna osoba ranna trafiła do szpitala. W czasie akcji gaśniczej okazało się, że w budynku przebywa jeszcze jeden mężczyzna. Wezwano antyterrorystów, a policja wytłumaczyła, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Kontrterroryści nawoływali, aby mężczyzna opuścił dom. Nie chciał tego zrobić, po południu w środku budynku znaleziono jego zwłoki.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze asp. szt. Ewa Kluczyńska przekazała po godzinie 13, że nie ma już zagrożenia w miejscowości Skała, gdzie doszło do pożaru.

- W trakcie prowadzonej akcji gaśniczej przez strażaków jeden ze strażaków w oknie budynku zauważył mężczyznę. Akcja strażaków została przerwana i do akcji wkroczyli wrocławscy kontrterroryści. Prowadzone były negocjacje z tym mężczyzną, przez megafon był wzywany do tego, aby opuścił budynek, ale tego nie uczynił - powiedziała Kluczyńska. - Sytuacja była bardzo dynamiczna ze względu na trwający w tym budynku pożar. Policjanci weszli drabiną przez okno na pierwszym piętrze do budynku, w trakcie wykonywanych czynności ujawnili zwłoki mężczyzny - dodała.