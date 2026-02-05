Jak przekazał dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 4.59. Autobus wpadł do rowu w miejscowości Sieniawka.
- Autobusem pracowniczym podróżowało 11 osób, dwie są poszkodowane – przekazał dyżurny, dodając, że poszkodowani są przytomni i odnieśli lekkie obrażenia.
Działania na miejscu prowadziło siedem zastępów straży pożarnej. Około godziny 7:30 został tylko jeden, działania zostały zakończone.
W środę mieszkańcy Dolnego Śląska i 11 innych województw otrzymali alert RCB ostrzegający przed trudnymi warunkami na drogach. "Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" – ostrzegło RCB.
Opracowała Anna Winiarska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Jaźwina