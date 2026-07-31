Uderzyli w drzewo. Siedem osób w aucie, ciężko ranna kobieta z bagażnika
Do zdarzenia doszło w nocy na ulicy Kolejowej w podwrocławskich Siechnicach.
"Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Audi A4 z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, gdzie uderzył w znak drogowy, a następnie w drzewo" - informuje Komenda Miejska Policja we Wrocławiu.
W pojeździe znajdowało się łącznie siedem osób: kierowca i sześcioro pasażerów. Jak się okazało, jedna z kobiet była przewożona w bagażniku. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu to obcokrajowcy w wieku od 21 do 27 lat. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu.
Pasażerka z bagażnika ma złamany kręgosłup
Do szpitali trafiły cztery pasażerki. Najciężej poszkodowana została kobieta podróżująca w bagażniku. Lekarze stwierdzili u niej między innymi złamanie kręgosłupa oraz żeber. Stan pozostałych rannych jest nadal ustalany.
"Badanie wykazało, że kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Dodatkowo mężczyzna kierował pojazdem pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzyman. Za spowodowanie tego wypadku grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenie pojazdów. W tej sytuacji niewykluczona jest również deportacja" - informuje policja.
Podczas prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który – jak się okazało - również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został zatrzymany.