Wrocław Uderzyli w drzewo. Siedem osób w aucie, ciężko ranna kobieta z bagażnika Oprac. Svitlana Kucherenko |

Siedem osób w jednym aucie. Jedna pasażerka ma złamany kręgosłup Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Do zdarzenia doszło w nocy na ulicy Kolejowej w podwrocławskich Siechnicach.

"Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Audi A4 z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, gdzie uderzył w znak drogowy, a następnie w drzewo" - informuje Komenda Miejska Policja we Wrocławiu.

Auto uderzyło w drzewo Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

W pojeździe znajdowało się łącznie siedem osób: kierowca i sześcioro pasażerów. Jak się okazało, jedna z kobiet była przewożona w bagażniku. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu to obcokrajowcy w wieku od 21 do 27 lat. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu.

Pasażerka z bagażnika ma złamany kręgosłup

Do szpitali trafiły cztery pasażerki. Najciężej poszkodowana została kobieta podróżująca w bagażniku. Lekarze stwierdzili u niej między innymi złamanie kręgosłupa oraz żeber. Stan pozostałych rannych jest nadal ustalany.

Siedem osób jechało Audi, wszystkie były pod wpływem alkoholu Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

"Badanie wykazało, że kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Dodatkowo mężczyzna kierował pojazdem pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzyman. Za spowodowanie tego wypadku grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenie pojazdów. W tej sytuacji niewykluczona jest również deportacja" - informuje policja.

Kobieta przewożona w bagażniku ciężko ranna Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Podczas prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który – jak się okazało - również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został zatrzymany.