Zmiana partii, ponad 200 tysięcy głosów mniej i po 15 latach pożegnanie z europarlamentem

Doświadczona europosłanka żegna się z Parlamentem Europejskim. Róża Thun była "jedynką" Trzeciej Drogi w okręgu numer 12, zdobyła 14 202 głosy. To o ponad 200 tysięcy mniej niż w 2019 roku. Wtedy jednak startowała z listy Koalicji Europejskiej.

- Myślałam, że będzie wyższy wynik. Kandydowałam głównie po to, żeby wzmocnić naszą listę. Mój osobisty wynik to nie jest takie zasadnicze, bo ja już jestem od 15 lat w Parlamencie Europejskim i chyba wykonałam moje zadanie – mówi w rozmowie z tvn24.pl Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego.