Wziął dzieci na przejażdżkę ciągnikiem. Miał zakaz

Do zdarzeń doszło w powiecie Legnickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 września, około godziny 13 podczas w Prochowicach. W trakcie zabezpieczenia przejazdu Orszaku Dożynkowego policjanci zauważyli jadący w ich kierunku ciągnik rolniczy. Pojazdem kierował znany im mieszkaniec Prochowic, który posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a mimo to zdecydował się wsiąść za kierownicę.

"Sytuacja była tym bardziej bulwersująca, że pasażerami ciągnika były dzieci kierującego. Ojciec tłumaczył później, że chciał zrobić frajdę swoim pociechom" - informuje legnicka policja.

Chciał urozmaicić dzieciom dożynki, wożąc je ciągnikiem mimo zakazu Źródło: KMP w Legnicy

Z sądowym zakazem za kierownicą ciągnika

Podczas interwencji okazało się, że nie miał on przy sobie żadnych dokumentów od pojazdu. Ciągnik, będący własnością jego ojca, nie miał ważnych badań technicznych, a dodatkowo stwierdzono niezgodności w oznaczeniach identyfikacyjnych. Funkcjonariusze dokonali elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

"Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informacyjnych, potwierdziło się, że mężczyzna oprócz aktywnego zakazu sądowego posiada także decyzję tamtejszego starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami" - dodaje policja.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem.