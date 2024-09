Przejął zarządzanie kryzysowe. "Na miejscu to wygląda dużo gorzej niż w telewizji"

Nadbrygadier Michał Kamieniecki, który od środy przejął zarządzanie kryzysowe w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, na czym skupiają się teraz jego działania. - Skoordynowałem pracę sztabu, stworzyłem struktury dowodzenia poszczególnych poziomów tak, żeby ta praca szła sprawnie - mówił. Wskazywał również na to, co jest obecnie "ogromnym problemem".

Nadbrygadier Kamieniecki: moja rola polega na wsparciu mieszkańców

Kamieniecki mówił, że obecnie na terenach, na których kieruje pracami sztabów kryzysowych, w większości obiektów jest już dostęp do wody. Mówił, że także prąd jest już w około 70 procentach obiektów. Relacjonował, że z informacji, które uzyskał od operatora, wynika, że odbudowa infrastruktury energetycznej powinna potrwać jeszcze do dwóch tygodni.

Dodał, że to, co jest teraz "ogromnym problemem" to sieć kanalizacyjna, między innymi to, że są zapchane kolektory.