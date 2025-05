Ucieczkę przed policją zakończył na barierach. Miał dwa sądowe zakazy

Pościg ulicami Wrocławia. Kierowca z zakazami Źródło: KMP Wrocław

Wrocławscy policjanci po pościgu zatrzymali 44-latka, który najpierw nie zatrzymał się do kontroli, uciekając przejechał na czerwonym świetle, a następnie uderzył w barierę. Okazało się, że kierowca miał dwa aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.

Do zdarzenia doszło na ulicy Gazowej we Wrocławiu. Policjanci sprawdzali, czy kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości. W pewnym momencie funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania mężczyźnie kierującemu volkswagenem. Ten początkowo zjechał z jezdni w ich kierunku, jednak po chwili przyśpieszył i odjechał.

Uderzył w bariery

- Policjanci szybko wsiedli do radiowozu i używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych rozpoczęli pościg. Mężczyzna jechał ulicami Wrocławia ze znaczną prędkością, ignorował polecenia funkcjonariuszy do zatrzymania, przejechał także na czerwonym świetle. Nagle w wyniku niedostosowania prędkości do warunków i sytuacji na drodze stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w barierę - podaje kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Miał dwa zakazy

Kierowca próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak został zatrzymany na wiadukcie. Okazało się, że 44-letni mieszkaniec Wrocławia miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, a samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych.

Mężczyzna został zatrzymany. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. 44-latkowi może grozić mu do pięciu lat więzienia.

