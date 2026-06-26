Wrocław Zostawił psa w aucie na słońcu. Zwierzę nie przeżyło

Kalisz. Nie żyje pies zamknięty w samochodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sxc.hu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek, 25 czerwca, w powiecie polkowickim 27-letni właściciel zostawił psa rasy american bully w zamkniętym aucie na około 30-60 minut. W tym czasie wynosił swoje rzeczy z mieszkania partnerki.

"Kiedy 27-latek wrócił do auta, zauważył, że zwierzę nie oddycha. Natychmiast wyciągnął czworonoga z pojazdu i podjął próbę jego reanimacji. O zdarzeniu zostały również powiadomione służby ratunkowe. Niestety pomimo podjętych działań życia zwierzęcia nie udało się uratować" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach.

Lekarz weterynarii potwierdził zgon psa. Wstępnie ustalono, że przyczyną śmierci było uduszenie spowodowane wysoką temperaturą i brakiem wentylacji w pojeździe.

Policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje o rozwagę

Policja przypomina, że nawet przy umiarkowanej temperaturze powietrza wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się w bardzo krótkim czasie do wartości zagrażających życiu.

"Pozostawienie w pojeździe dziecka lub zwierzęcia może doprowadzić do utraty przytomności, niewydolności organizmu, a nawet śmierci" - podkreśla policja.

OGLĄDAJ: TVN24