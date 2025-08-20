Wstrząs w kopalni. Operator maszyny był uwięziony

W kopalni Rudna Źródło: Google Earth

W środę, 20 sierpnia po godzinie 10 doszło do niebezpiecznej sytuacji w kopalni Rudna.

- Doszło do wstrząsu o sile tzw. siódemki górniczej. W wyniku zdarzenia jeden z pracowników, operator maszyny został uwięziony. Cały czas ratownicy mieli z nim kontakt. Dzięki sprawnej akcji ratowniczej operator maszyny został uwolniony i przebadany przez lekarzy, nie doznał żadnych obrażeń - przekazał Artur Newecki, rzecznik KGHM "Polska Miedź".