Market w ogniu. Dwaj strażacy potrzebowali pomocy medycznej

Pożar sklepu w Polkowicach Źródło: Kontakt24/ Jagoda

Zgłoszenie wpłynęło w niedzielę o godzinie 10.30. Na miejsce wysłano 20 zastępów straży pożarnej. W ogniu stanął market spożywczy popularnej sieci.

W ogniu stanął sklep Źródło: KP PSP Polkowice

Ucierpiało dwóch strażaków.

Z informacji stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach wynika, że żadna z osób postronnych nie odniosła obrażeń. Kontuzjowanych zostało jednak dwóch strażaków.

Wysłano 20 zastępów strażaków Źródło: KP PSP Polkowice

- Jest bardzo ślisko. Poślizgnęli się na zamarzniętej wodzie, którą używamy do gaszenia. Jeden ma zwichnięty bark, a drugi kostkę. Dysponowane są kolejne siły i środki - informuje mł. kpt. Adrian Ziemiański z KP PSP w Polkowicach.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy filmy z akcji gaśniczej.

Żadna z osób postronnych nie odniosła obrażeń Źródło: KP PSP Polkowice

