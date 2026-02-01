Market w ogniu. Dwaj strażacy potrzebowali pomocy medycznej

Zgłoszenie wpłynęło w niedzielę o godzinie 10.30. Na miejsce wysłano 20 zastępów straży pożarnej. W ogniu stanął market spożywczy popularnej sieci.
Ucierpiało dwóch strażaków.
Z informacji stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach wynika, że żadna z osób postronnych nie odniosła obrażeń. Kontuzjowanych zostało jednak dwóch strażaków.
- Jest bardzo ślisko. Poślizgnęli się na zamarzniętej wodzie, którą używamy do gaszenia. Jeden ma zwichnięty bark, a drugi kostkę. Dysponowane są kolejne siły i środki - informuje mł. kpt. Adrian Ziemiański z KP PSP w Polkowicach.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy filmy z akcji gaśniczej.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Polkowice