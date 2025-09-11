Motocyklista recydywista dwukrotnie przekroczył prędkość

Dwóch kierowców straciło prawo jazdy za szaleńczą jazdę w terenie zabudowanym Źródło: KPP w Złotoryi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegły wtorek, 9 września złotoryjscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców na terenie gminy Pielgrzymka na Dolnym Śląsku. Obaj za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym stracili prawo jazdy na trzy miesiące.

Według policjantów, 30-latek jechał samochodem osobowym z prędkością 92 kilometrów na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 40 kilometrów na godzinę.

Osobówka jechała 92 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym Źródło: KPP w Złotoryi

"Drugi kierowca dosłownie pędził przez miejscowość Pielgrzymka. W tym przypadku policyjny wideorejestrator wskazał, że 42-letni motocyklista osiągnął prędkość 125 kilometrów na godzinę, czyli ponad dwukrotnie więcej niż pozwalają na to przepisy" - wyjaśnia policja w Złotoryi.

Motocyklista recydywista zatrzymany przez policję – pędził 125 kilometrów na godzinę Źródło: KPP w Złotoryi

Kolejne zatrzymanie motocyklisty za nadmierną prędkość

Kierowca osobówki, oprócz utraty prawa jazdy, otrzymał mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów. Motocyklista okazał się drogowym recydywistą, czyli po raz kolejny przekroczył dozwoloną prędkość. Jego jazda zakończyła się utratą prawa jazdy na trzy miesiące oraz mandatem w wysokości aż 5000 złotych i 15 punktami karnymi.