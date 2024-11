Kopalnia Turów może pochłonąć dawny kurort Opolno-Zdrój na Dolnym Śląsku. Koncesja kopalni węgla brunatnego została przedłużona do 2044 roku. Członkowie stowarzyszenia ekologicznego EKO-UNIA złożyli szereg wniosków w celu ochrony zabytków Opolna.

Opolno-Zdrój położone w woj. dolnośląskim to dawne uzdrowisko o bogatej historii działalności leczniczej, które do tej pory zachowało swoją unikalną architektoniczną i urbanistyczną tożsamość z przełomu XIX i XX wieku. Obecnie uzdrowisko jest zagrożone ze względu na rozbudowę kopalni węgla brunatnego Turów.

– Eksperci szacują, że wydobycie w Turowie skończy się po 2030 r. Biorąc to pod uwagę, zabytkowe Opolno-Zdrój nie może podzielić losu pobliskich Wigancic Żytawskich, która to miejscowość została zburzona na potrzeby kopalni Turów , a następnie okazało się, że jednak rozbiórka wsi nie była potrzebna. Patrzymy z olbrzymim niepokojem na brak działań nowego rządu, który popełnia błędy swoich poprzedników – mówi dr Hanna Schudy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

- Wszystkie walory architektoniczne Opolna są zagrożone ekspansją odkrywki. Właściciele nie mają możliwości zdobywania środków na remont zabytkowych domów, w których żyją. Inwentaryzacja, którą przeprowadzili naukowcy daje szansę aplikowania o fundusze, ale obecna sytuacja prawna związana z potencjalnym rozwojem kopalni to uniemożliwia - podkreśla dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko z Instytutu Architektury i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej.

Aktywiści chcą uchronić miasto

Aktywiści ze stowarzyszenia EKO-UNIA jeszcze w lutym 2021 roku złożyli wniosek o wpisaniu kilkunastu obiektów do rejestru zabytków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w kilkunastu wyrokach, przyznając rację EKO-UNII, uchylił zarówno rozstrzygnięcia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak i ministra kultury, których decyzje utrudniają i opóźniają działania ochronne.

Jak informuje radca prawny mec. Bartosz Rogala, bulwersująca jest sprawa zachowania historycznego układu ruralistycznego Opolna-Zdroju. – Minister nie rozstrzygnął zażalenia z maja 2021 na odmowę wszczęcia postępowania w tym zakresie, mimo wyroku WSA w Warszawie z października 2023 roku stwierdzającego bezczynność i nakazującego realizację tego obowiązku. W związku z tym EKO-UNIA złożyła skargę do sądu na brak wykonania prawomocnego wyroku przez ministra.

Według stowarzyszenia, jako przykład zaniedbań można przytoczyć zabytkowe łaźnie zdrojowe w centrum miejscowości, które lokalni działacze chcą otoczyć szczególną opieką. Mieszkańcy chcieli zrobić tam miejsce działań społecznych. - Liczyliśmy, że będziemy mogli wyremontować łaźnie. Boli nas, że obiekt mimo naszego wniosku nie został wpisany do rejestru wojewódzkiego konserwatora. Takie odmowy dotyczą tylko obszaru Opolna, a to zamyka właścicielom drogę do ubiegania się o środki – podsumowuje Elżbieta Lech-Gotthardt ze Stowarzyszenia Dom Kołodzieja.