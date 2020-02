Nowe miejsce parkingowe, a niemal pośrodku stary betonowy słup

Remont ulicy Szarych Szeregów w Opolu trwa w najlepsze. I choć wykonawca ma czas na wykonanie prac do końca marca, to już teraz wyremontowano jezdnię, chodniki i stworzono nowe miejsca parkingowe. W sumie - jak chwali się inwestor - będzie ich o kilkadziesiąt więcej niż było do tej pory. Jednak z ponad 200 miejsc, w których okoliczni mieszkańcy mogą zostawić swoje pojazdy, uwagę przyciąga jedno. Wymalowane na niebiesko miejsce dla niepełnosprawnych, z którego "wyrasta" betonowa latarnia.

Dodatkowe utrudnienie

- Zastanawiam się, co miał na myśli ktoś, kto wyznaczył w tym miejscu strefę dla osoby niepełnosprawnej. Zamiast ułatwiać, to ma dodatkowe utrudnienie - mówi portalowi 24opole.pl jedna z okolicznych mieszkanek. I pyta: - Jaki sens ma malowanie miejsca przed demontażem latarni? Jeden z internautów pod informacją o latarni stwierdził natomiast "Polska to kraj pełen jaj". O sens takiego przedsięwzięcia zapytaliśmy Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Jego przedstawiciel przyznaje, że "malarze pospieszyli się ze swoją pracą". - Zamiast pozostawić niewymalowane miejsce i poczekać do wyjęcia słupa, zamalowali je na niebiesko. Wyszło jak wyszło, ale wkrótce zostanie to poprawione - zapewnia Adam Leszczyński, specjalista do spraw komunikacji społecznej z opolskiego MZD.