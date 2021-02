Diego zamieszkał w opolskim zoo, czekali na niego 24 lata

Po blisko 25 latach nieobecności, do ogrodu zoologicznego w Opolu wrócił tygrys. Diego został przywieziony z krakowskiego zoo. Na razie przyzwyczaja się do nowych warunków.

Nowy rezydent opolskiego ogrodu ma dwa lata i jest potomkiem Jurija oraz Darii - pary tygrysów z Krakowa. W czwartek dojechał na Opolszczyznę. Diego przebywa w pomieszczeniu wewnętrznym, jednak gdy tylko przyzwyczai się do niego, będzie wypuszczany na wybieg zewnętrzny. Kot musi odpocząć i poznać nowy teren oraz swoich opiekunów.

- Wcześniej personel mający zajmować się dużymi kotami, pojechał na kilkudniowe szkolenie do krakowskiego zoo, aby poznać zwyczaje Diego, jego psychikę oraz posiąść praktyczne umiejętności pracy z tym zwierzęciem. Są to koty należące do I grupy zwierząt niebezpiecznych, mogących trwale okaleczyć lub zabić człowieka. W pracy z nimi nie ma miejsca na błędy - tłumaczy Lesław Sobieraj, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu.