Przekazała pieniądze, by ratować "córkę". Taksówkarz paczkę zawiózł policjantom

Policjanci z Opola wyjaśniają, kto stał za próbą oszukania 79-letniej mieszkanki miasta. Kobieta na prośbę osoby, która podała się za jej córkę, przekazała kurierowi swoje oszczędności. Zaniepokojony taksówkarz, który miał dostarczyć reklamówkę z pieniędzmi, o sprawie powiadomił policję.

"Mamo, jestem w banku. Straszna sprawa, jak najszybciej potrzebuję pieniędzy. Jeśli nie wpłacę 250 tysięcy złotych, to posądzą mnie o defraudację” - usłyszała 79-letnia mieszkanka Opola w słuchawce swojego telefonu. Została poinstruowana jak ma przekazać pieniądze, by do dzwoniącej "córki" gotówka dotarła jak najszybciej. - Zaniepokojona kobieta zapakowała do reklamówki ponad 10 tysięcy euro i 18 tysięcy złotych. Po pakunek zgłosić miał się kurier - relacjonuje Agnieszka Nierychła z policji w Opolu. I dodaje, że po chwili w drzwiach mieszkania 79-latki pojawił się mężczyzna, któremu kobieta przekazała torbę ze swoimi oszczędnościami. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Telefonu od córki nie było

Seniorka skontaktowała się ze swoją córką. A wtedy na jaw wyszło, że padła ofiarą oszutwa. O sprawie powiadomiono policję. - Niedługo później do jednego z policjantów zadzwonił znajomy taksówkarz. Okazało się, że to właśnie on został poproszony o przejęcie paczki od innego z taksówkarzy, któremu na bramce autostradowej zepsuł się samochód. Mężczyźni byli w kontakcie z osobą odpowiedzialną za pakunek - przekazuje Nierychła.

Taksówkarz pieniądze dostarczył policji

Mężczyzna, który instruował taksówkarzy miał co chwilę zmieniać adres doręczenia paczki i trasę przejazdu. To zaniepokoiło "kuriera" i dlatego zdecydował się skontaktować ze znajomym funkcjonariuszem, który informację o sprawie przekazał dalej. - Policjanci wskazali kierowcy najbliższą jednostkę do której powinien się udać. W Środzie Śląskiej mundurowi przejęli pieniądze i potwierdzili, że ponad 63 tysiące złotych to pieniądze należące do mieszkanki Opola - podkreśla Nierychła. Teraz policjanci szukają osób odpowiedzialnych za próbę oszukania 79-letniej mieszkanki Opola.

