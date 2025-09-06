Karetka dachowała, dwaj ratownicy w szpitalu

Wypadek karetki pogotowia Źródło: Policja Oława

6 września pogoda nie rozpieszcza kierowców w powiece oławskim. Jak informują policjanci z tamtego rejonu, od rana intensywnie pada deszcz. "Śliska nawierzchnia i dłuższa droga hamowania to warunki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze" - opisuje oławska policja, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności.

W sobotę doszło tam do kilku zdarzeń., w tym z udziałem karetki pogotowia.

Według informacji policji, około godziny 7.05 na drodze wojewódzkiej nr 455 z Jelcza-Laskowic w kierunku Oławy dachował mercedes – karetka pogotowia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Dwaj ratownicy medyczni zostali przewiezieni do szpitala.