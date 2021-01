W uniformie listonosza ukradł tackę z biżuterią. Jest poszukiwany

Policja w Nysie (Opolskie) poszukuje mężczyzny, który ukradł ze sklepu jubilerskiego tackę z biżuterią. Sprawca dokonał napadu w uniformie Poczty Polskiej. Dotarliśmy do nagrań z monitoringu.

Do zdarzenia doszło 12 stycznia, około godziny 14. Na nagraniach z kilku kamer zawieszonych na elewacjach budynków sąsiadujących z jubilerem, widać jak sprawca idzie podwórkiem, przez tunel, prosto do sklepu. Wygląda jak listonosz. Ma na sobie kurtkę z oznaczeniami Poczty Polskiej, a także torbę przewieszoną przez ramię. Na twarzy miał maskę.

Kradzież w środku dnia

- Właściciel sklepu spostrzegł to i wybiegł za sprawcą, próbując go zatrzymać. Doszło do szarpaniny. Pokrzywdzony został odepchnięty i uderzony w twarz - mówi Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.