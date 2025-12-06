Logo strona główna
Wrocław

Wsiadła do auta prowadzonego przez kursantkę, musieli ją wyciągnąć siłą

Kobieta wtargnęła do samochodu nauki jazdy. Miała przy sobie środki odurzające
Milicz (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Instruktor nauki jazdy z Milicza (Dolnośląskie) wezwał policję po tym, jak obca kobieta wsiadła do prowadzonego przez kursantkę auta i odmówiła wyjścia.

W środę, około godziny 16.30, w Miliczu (woj. dolnośląskie) doszło do nietypowego incydentu. Podczas jazd szkoleniowych kursantka prowadziła pojazd, a instruktor obserwował sytuację na drodze. W pewnym momencie do samochodu wsiadła nieznana kobieta, informując, że nie zamierza go opuścić. Zaskoczony instruktor zadzwonił na numer alarmowy.

Kobieta została wyprowadzona z samochodu siłą
Kobieta została wyprowadzona z samochodu siłą
Źródło: KWP Wrocław

Kobieta nie reagowała też na polecenia policjantów, nie pomogło ostrzeżenie o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. W związku z tym kobietę wyciągnięto z auta siłą.

Kobieta miała przy sobie trzy woreczki strunowe z subtancjami odurzającymi
Kobieta miała przy sobie trzy woreczki strunowe z subtancjami odurzającymi
Źródło: KWP Wrocław

33-letnia mieszkanka gminy Krośnice była pijana, a przy sobie miała woreczek z amfetaminą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej
Kolizja z autem do nauki jazdy. "Elka" przebiła betonowe ogrodzenie
Poznań
Kurs na prawo jazdy (zdj. ilustracyjne)
52-letni kursant nauki jazdy był nietrzeźwy
Opole
Sprawdzali trzeźwość
Instruktorka nauki jazdy pod wpływem alkoholu
Lublin

Została przewieziona do komendy policji. Usłyszy zarzuty dotyczące posiadania narkotyków.

Dlaczego wsiadła do auta nauki jazdy i nie chciała go opuścić, nie wiadomo.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: KWP Wrocław

Źródło zdjęcia głównego: KWP Wrocław

Policja Milicz Drogi w Polsce dolnośląskie
