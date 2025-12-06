Wsiadła do auta prowadzonego przez kursantkę, musieli ją wyciągnąć siłą

Milicz (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

W środę, około godziny 16.30, w Miliczu (woj. dolnośląskie) doszło do nietypowego incydentu. Podczas jazd szkoleniowych kursantka prowadziła pojazd, a instruktor obserwował sytuację na drodze. W pewnym momencie do samochodu wsiadła nieznana kobieta, informując, że nie zamierza go opuścić. Zaskoczony instruktor zadzwonił na numer alarmowy.

Kobieta została wyprowadzona z samochodu siłą Źródło: KWP Wrocław

Kobieta nie reagowała też na polecenia policjantów, nie pomogło ostrzeżenie o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. W związku z tym kobietę wyciągnięto z auta siłą.

Kobieta miała przy sobie trzy woreczki strunowe z subtancjami odurzającymi Źródło: KWP Wrocław

33-letnia mieszkanka gminy Krośnice była pijana, a przy sobie miała woreczek z amfetaminą.

Została przewieziona do komendy policji. Usłyszy zarzuty dotyczące posiadania narkotyków.

Dlaczego wsiadła do auta nauki jazdy i nie chciała go opuścić, nie wiadomo.

