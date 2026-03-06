KPP LUBIN.mp4

Nieznany mężczyzna podjechał samochodem pod restaurację na osiedlu Ustronie, opuścił szybę w aucie i oddał kilka strzałów w kierunku budynku - zgłoszenie o takiej treści otrzymali w zeszłym tygodniu policjanci z Lubina. Sprawca uszkodził dwie szyby w witrynach znajdujących się w ścianie szczytowej restauracji. Straty oszacowano na kwotę około 6 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się miejscowi kryminalni. Podejrzanego o ostrzelanie lokalu zatrzymali dzień po zdarzeniu. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec miasta.

Znaleźli podejrzanego i sporo narkotyków

- Kryminalni przeszukali miejsce zamieszkania Lubinianina i pojazd, którym się poruszał poprzedniego dnia. W wyniku tych czynności ujawnili i zabezpieczyli blisko pół kilograma metamfetaminy i 500 porcji handlowych marihuany. Szacunkowa wartość czarnorynkowa tych narkotyków to około 75 tysięcy złotych. Ponadto operacyjni znaleźli również pistolet ASG, z którego strzelał mężczyzna - przekazuje podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy powiatowej Policji

Na tę broń nie jest wymagane zezwolenie. Funkcjonariusze zabezpieczyli również zagłuszarkę, maczetę oraz amunicję, na którą 25-latek nie posiadał wymaganego zezwolenia.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób znajdujących się zarówno w środku, jak i w pobliżu restauracji, a także za posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia. - Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 25-latka. Może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności - informuje Serafin.

