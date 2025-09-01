Logo strona główna
Wrocław

Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie

Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Do zdarzenia doszło w Lubinie
Źródło: Google Maps
Pijany 70-letni kierowca bmw wpadł podczas kontroli drogowej w gminie Lubin (woj. dolnośląskie). Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Senior próbował zmylić policjantów, przelewając alkohol do bidonu rowerowego. Teraz odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w piątek, 29 sierpnia o godzinie 18 na terenie gminy Lubin. Policjanci, podejrzewając, że kierowca bmw może być nietrzeźwy, zatrzymali go do kontroli drogowej. Już po otwarciu drzwi pojazdu funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia.

"Okazało się, że 70-latek miał w swoim organizmie aż 2,5 promila alkoholu! Senior przyznał się policjantom, że chwilę wcześniej kupił w sklepie alkohol. Połowę przelał do bidonu rowerowego, żeby w trakcie jazdy nie wzbudzać podejrzeń. To, co nie zmieściło mu się do bidonu, wypił prosto z butelki" - informuje aspirant sztabowy Sylwia Serafin z lubińskiej policji.

Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Źródło: KPP w Lubinie

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Funkcjonariusze zabezpieczyli jego samochód na policyjnym parkingu. Teraz o dalszym losie 70-latka zdecyduje sąd. Może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Kierowca bmw z bidonem pełnym alkoholu zatrzymany przez policję
Kierowca bmw z bidonem pełnym alkoholu zatrzymany przez policję
Źródło: KPP w Lubinie
Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lubinie

Województwo dolnośląskieLubinAlkohol
