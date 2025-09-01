Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie

Do zdarzenia doszło w Lubinie Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w piątek, 29 sierpnia o godzinie 18 na terenie gminy Lubin. Policjanci, podejrzewając, że kierowca bmw może być nietrzeźwy, zatrzymali go do kontroli drogowej. Już po otwarciu drzwi pojazdu funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia.

"Okazało się, że 70-latek miał w swoim organizmie aż 2,5 promila alkoholu! Senior przyznał się policjantom, że chwilę wcześniej kupił w sklepie alkohol. Połowę przelał do bidonu rowerowego, żeby w trakcie jazdy nie wzbudzać podejrzeń. To, co nie zmieściło mu się do bidonu, wypił prosto z butelki" - informuje aspirant sztabowy Sylwia Serafin z lubińskiej policji.

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Funkcjonariusze zabezpieczyli jego samochód na policyjnym parkingu. Teraz o dalszym losie 70-latka zdecyduje sąd. Może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

