Wrocław

Pacjentka walczyła o życie, policja eskortowała chirurga

Policyjna eskorta uratowała życie pacjentki w Lubinie - chirurg dotarł na czas
policja lublin
Młoda pacjentka w lubińskim szpitalu walczyła o życie, a jedyny specjalista zdolny dokończyć operację był we Wrocławiu. Policja zorganizowała eskortę, dzięki której chirurg dotarł na salę operacyjną na czas. Operacja zakończyła się sukcesem.

W piątek, 5 grudnia, po południu dyżurny lubińskiej komendy otrzymał informację o tym, że w jednym ze szpitali odbywa się operacja, która wymaga pilnej obecności lekarza chirurga specjalisty. Na salę operacyjną lekarz musiał dojechać aż z Wrocławia. Z uwagi na ciężki stan młodej pacjentki w walce o jej życie i zdrowie liczyła się każda sekunda.

W uzgodnieniu z dyżurnym dolnośląskiej policji natychmiast zapadła decyzja o policyjnej eskorcie. Na trasę ruszył patrol ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, który eskortował samochód, którym kierował lekarz, aż do granic powiatu. Następnie samochód przejął patrol w Lubinie.

Policyjna eskorta uratowała życie pacjentki w Lubinie - chirurg dotarł na czas
Policyjna eskorta uratowała życie pacjentki w Lubinie - chirurg dotarł na czas
Źródło: Policja w Lubinie

Policyjna eskorta uratowała życie pacjentki

"Funkcjonariusze z zachowaniem szczególnych środków ostrożności oraz dostosowaniu prędkości do warunków drogowych i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, wspólnie z policjantami ruchu drogowego komendy policji w Wołowie, tworząc kolumnę, w której samochód z lekarzem znajdował się w środku, bezpiecznie dotarli do szpitala" - informuje lubińska policja.

Po przyjeździe na miejsce chirurg trafił ma sale operacyjną. Dzięki szybkiej akcji, finalnie udało się uratować życie kobiety.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja w Lubinie

Lubin
