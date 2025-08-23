Przyszła studentka chciała wynająć mieszkanie, została oszukana

Logo strona główna
20-latka przed rozpoczęciem studiów w Krakowie chciała wynająć mieszkanie. Znalazła ofertę, wpłaciła pieniądze i została oszukana. Sprawą zajmują się policjanci z Lubina (Dolnośląskie).

Do policjantów zgłosiła się 20-latka, która straciła 1680 złotych w wyniku oszustwa. Kobieta chciała wynająć mieszkanie w Krakowie, gdzie niedługo rozpoczyna studia. Znalazła ofertę i przelała pieniądze. Okazało się jednak, że ogłoszenie było fałszywe, a niemal dwa tysiące złotych trafiło do oszustów.

Policja o działaniu oszustów

Policja poinformowała, że 20-latka została oszukana metodą "na wynajem mieszkania". Aspirant sztabowa Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wyjaśniła, że oszuści działający tą metodą bardzo często wykorzystują portale internetowe, na których oferują atrakcyjne mieszkania w bardzo korzystnych cenach.

- W ofertach przedstawiają się jako właściciele lub pośrednicy, a w rzeczywistości nie posiadają żadnych praw do nieruchomości i próbują po prostu wyłudzić pieniądze od zainteresowanych najemców. Kiedy potencjalny najemca nawiązuje kontakt z oszustem, w odpowiedzi otrzymuje żądanie przekazania opłaty rezerwacyjnej, kaucji lub opłaty czynszu za pierwszy miesiąc wynajmu. Po przelaniu pieniędzy kontakt z oszustem się urywa - opisała policjantka.

Jak wskazała, czasami oszuści oferują do wynajmu mieszkania, które wcześniej sami wynajęli na kilka dni. "Lokal w ofercie internetowej przestawiają jako własny i zapraszają do jego zobaczenia. Bardzo często są to mieszkania, do których podają kod do skrzynki, w której znajdują się klucze, a więc ofiara przestępstwa nawet nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprawcą" - podała Serafin.

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sav_an_dreas/Shutterstock

PolicjaWojewództwo dolnośląskieoszustwoOszustwa internetowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica