Śledził kobietę, wsiadł do auta i jej groził. Stalker zatrzymany

Do zdarzenia doszło w Lubinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zatrzymali w centrum miasta 30-letniego mieszkańca Góry, który groził 27-letniej mieszkance Wrocławia. Z ustaleń policji wynika, że zatrzymany od dłuższego czasu nękał kobietę, domagając się, by się z nim związała.

- W swoim działaniu był na tyle perfidny i bezwzględny, że śledził pokrzywdzoną od miejsca zamieszkania z Wrocławia, aż do Lubina, gdzie przyjechała do pracy, a kiedy zaparkowała - zaatakował ją, dobijając się do jej samochodu, po czym wsiadł i groził, że jak nie spełni jego żądań, pozbawi życia członków jej rodziny - informuje asp. szt. Krzysztof Pawlik z policji w Lubinie.

27-latce udało się uwolnić i wezwać pomoc. Policjanci zatrzymali podejrzanego w momencie, gdy próbował odjechać swoim samochodem.

Próbował odjechać swoim samochodem Źródło: KPP w Lubinie

30-latek usłyszał zarzut gróźb karalnych, za co grozić mu będzie do 3 lat więzienia. Prokurator Rejonowy w Lubinie zastosował wobec napastnika środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo