Czteroletni chłopiec włożył nogę pod kosiarkę

Ojciec czteroletniego chłopca jechał do szpitala z rannym synem. Dziecko krwawiło, bo wcześniej wsadziło nogę pod włączoną kosiarkę. Mężczyzna o pomoc w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala w Lubinie (województwo dolnośląskie) poprosił policję.

Do policjantów zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że jego czteroletni syn uległ wypadkowi. Chłopiec - jak wynikało z informacji - bardzo krwawił, bo włożył nogę pod włączoną kosiarkę. - Mężczyzna poprosił o pomoc w jak najszybszym dotarciu do szpitala. Sam zresztą był w już w drodze do placówki medycznej - przekazuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie.