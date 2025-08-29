Logo strona główna
Wrocław

Sędzia z Lubania zawieszony za jazdę po alkoholu. Decyzję podjął Sąd Najwyższy

Łańcuch i toga sędziowska
Bohater "afery hejterskiej" na podwójnym gazie, uszkodził dwa auta i ogrodzenie
Źródło: TVN24
Sąd Najwyższy zawiesił we wtorek sędziego Dariusza K. z Lubania (woj. dolnośląskie) do 1 grudnia br. Powodem decyzji było zatrzymanie sędziego w ubiegłym tygodniu za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek już wcześniej zdecydował o jego natychmiastowym odsunięciu od obowiązków.

- W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że minister Żurek w sposób prawidłowy zastosował przepisy, gdyż fakt prowadzenia przez sędziego pojazdu w stanie nietrzeźwości jest czynem karygodnym i godzącym w powagę wymiaru sprawiedliwości - powiedział w uzasadnieniu uchwały o zawieszeniu sędziego prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Wiesław Kozielewicz.

Jak dodał, orzeczony okres zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych do 1 grudnia br. pozwoli na uruchomienie postępowania o uchylenie immunitetu oraz ewentualne zainicjowanie sprawy dyscyplinarnej.

Jak podawały tydzień temu media, 18 sierpnia wieczorem sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu Dariusz K., prowadząc kampera w tym mieście, uderzył w zaparkowane samochody i ogrodzenie domu. Sędzia - jak cytował prezes Kozielewicz - sam miał się przyznać do kierowania pojazdem mówiąc, że "jechał na CPN po piwo".

Sędzia z "afery hejterskiej" uszkodził dwa auta. Reakcja ministra i śledztwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sędzia z "afery hejterskiej" uszkodził dwa auta. Reakcja ministra i śledztwo

 Sędzia pod wpływem alkoholu za kierownicą

Resort sprawiedliwości informował w zeszły czwartek, że minister Żurek w związku z tym podpisał "20 sierpnia 2025 r. zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Dariusza K. – sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu" i że "jest to efekt ostatniego incydentu z prowadzeniem przez sędziego K. samochodu pod wpływem alkoholu".

Jak relacjonowało wtedy MS, sędzia "pod wpływem alkoholu (miał ponad 1 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli 2 promile) jeździł camperem po Lubaniu i wjeżdżał w kolejne płoty". Jak zaznaczono, zabezpieczony został monitoring z miejsca zdarzenia, a "w placówce medycznej w obecności prokuratora sędziemu została pobrana krew do badania". We wtorek prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poinformował o tym pisemnie Ministra Sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy w Lubaniu
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Źródło: Google Street View

Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych "jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc".

Następnie sędziowski sąd dyscyplinarny - w tym przypadku SN - "niezwłocznie, nie później niż przed upływem terminu, na który przerwa została zarządzona, wydaje uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych albo uchyla zarządzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynności". We wtorek SN wydał taką uchwałę.

- Od tej uchwały o zawieszeniu przysługuje zażalenie do innego składu SN. Ta uchwała nie jest prawomocna, ale jest natychmiast wykonalna - zaznaczył prezes Kozielewicz.

SEDZIA WORCLAW
Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o sprawie sędziego Dariusz Klisia
Źródło: TVN24

Zastrzegł jednocześnie, że "sędzia zawieszony w tym trybie nie ma obniżonego wynagrodzenia i otrzymuje cały czas sto procent wynagrodzenia". - Dopiero gdyby został zawieszony w wyniku wszczęcia sprawy dyscyplinarnej, bądź uchylenia mu immunitetu, to jest mu obniżane wynagrodzenie - dodał prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W zeszłotygodniowym komunikacie MS przypominano, że "pod koniec 2017 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przeprowadzał masowe zmiany na stanowiskach prezesów w sądach – odwoływał niewygodnych sędziów i awansował zaufanych" oraz że "sędzia K. został wówczas powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze; wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku".

Afera hejterska – nazwisko sędziego wśród podejrzanych

Nazwisko sędziego K. pojawiło się w doniesieniach medialnych dotyczących tzw. afery hejterskiej, która stała się głośna w 2019 r. Według informacji Onetu na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Według relacji mediów, sędzia K. miał być członkiem tej grupy. "Stanowczo oświadczam, że nigdy nie byłem członkiem jakiejkolwiek grupy, której celem byłoby hejtowanie sędziów, w tym w szczególności I prezes SN Małgorzaty Gersdorf" - pisał w 2019 r. K. w oświadczeniu skierowanym do "Gazety Wyborczej".

TVN24 HD
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

