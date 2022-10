Najpierw jazda "na zderzaku", po wyprzedzeniu gwałtowne hamowanie. Pirat drogowy na S8

Do zdarzenia doszło w piątek 21 października przed godziną 15, a jego świadkiem był pan Sławomir. - Jestem przedstawicielem handlowym, dużo jeżdżę samochodem i często widzę niebezpieczne sytuacje na drodze. Jechałem z Torunia do Trzebnicy trasą S8 i niedaleko skrętu do Łoziny zauważyłem brawurowe zachowanie kierowcy audi - mówi autor nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt 24 .

"To po prostu piractwo"

- Gdy wyprzedził jeden z samochodów, to za chwilę gwałtownie zahamował. Wszyscy jechali szybko, około 100 kilometrów na godzinę, a on nagle zahamował do 50 kilometrów na godzinę. To mogło skończyć się tragicznie - podkreśla mężczyzna.