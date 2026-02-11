Śmiertelny wypadek na A4. Autostrada częściowo zablokowana

Śmiertelny wypadek na A4 Źródło: Dolnośląskie Alarmowo

W środę w godzinach popołudniowych do policjantów z Komendy Miejskiej w Legnicy wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4, w okolicy węzła Złotoryja.

Jak poinformowała w rozmowie z tvn24.pl komisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy legnickiej policji, w ciężarówce, która jechała od strony Legnicy w kierunku granicy, najprawdopodobniej wystrzeliła opona. Kierowca stracił panowanie, pojazd przebił się przez barierki, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w samochód osobowy jadący w kierunku Wrocławia.

Jedna osoba zginęła. To pasażer samochodu osobowego. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala.

Utrudnienia na A4

Autostrada A4 w kierunku Wrocławia była na początku całkowicie zablokowana. Z czasem policja rozpoczęła przepuszczanie pojazdów, które utknęły w zatorze. Nieprzejezdny jest też jeden pas w kierunku granicy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką numer 364 i 333.

