Przechodził w poprzek autostrady. Nie żyje

Do zdarzeń doszło w powiecie Legnickim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę, 23 sierpnia przed godziną 21 na 90. kilometrze autostrady A4.

"Pieszy poruszał się autostradą A4 na drodze całkowicie niedostępnej dla ruchu pieszych. Przechodząc w poprzek przez drogę, został potrącony przez samochód marki Opel. W wyniku zdarzenia 48-latek, który dodatkowo nie posiadał elementów odblaskowych, poniósł śmierć" - informuje w komunikacie komisarz Jagoda Ekiert policji w Legnicy.

Pieszy zginął, gdy przechodził przez jezdnię Źródło: Policja w Legnicy

Sprawdzą, skąd pieszy wziął się na drodze

Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia.

Śmiertelny wypadek na A4 Źródło: Policja w Legnicy

- Na tę chwilę nie wiemy, skąd ten mężczyzna wziął się na autostradzie A4. Będziemy to wyjaśniać - tłumaczy nam Ekiert.

Ciało pieszego zostało zabezpieczone do sekcji.