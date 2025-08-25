Przechodził w poprzek autostrady. Nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę, 23 sierpnia przed godziną 21 na 90. kilometrze autostrady A4.
"Pieszy poruszał się autostradą A4 na drodze całkowicie niedostępnej dla ruchu pieszych. Przechodząc w poprzek przez drogę, został potrącony przez samochód marki Opel. W wyniku zdarzenia 48-latek, który dodatkowo nie posiadał elementów odblaskowych, poniósł śmierć" - informuje w komunikacie komisarz Jagoda Ekiert policji w Legnicy.
Sprawdzą, skąd pieszy wziął się na drodze
Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia.
- Na tę chwilę nie wiemy, skąd ten mężczyzna wziął się na autostradzie A4. Będziemy to wyjaśniać - tłumaczy nam Ekiert.
Ciało pieszego zostało zabezpieczone do sekcji.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja w Legnicy