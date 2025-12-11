Wjechał pod prąd na rondo, bo "się zagapił". Nagranie

dolnoslaskapolicja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę, 10 grudnia, o godzinie 9:35 na rondzie Niepodległości w Legnicy. 77-letni mieszkaniec miasta wjechał na rondo pod prąd. Zauważyli to policjanci.

Jechał na rondzie pod prąd Źródło: KMP w Legnicy

"Jadący z przeciwnego kierunku funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zajechali kierowcy drogę i uniemożliwili mu kontynuowanie jazdy pod prąd, zapobiegając tym samym potencjalnej tragedii" - informuje legnicka policja.

Zatrzymała go policja Źródło: KMP w Legnicy

Mężczyzna tłumaczył, że "się zagapił". Został ukarany mandatem oraz punktami.

Jechał pod prąd, tłumaczył, że zagapił się Źródło: KMP w Legnicy

OGLĄDAJ: TVN24 HD