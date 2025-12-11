Wjechał pod prąd na rondo, bo "się zagapił". Nagranie

Do zdarzenia doszło w środę, 10 grudnia, o godzinie 9:35 na rondzie Niepodległości w Legnicy. 77-letni mieszkaniec miasta wjechał na rondo pod prąd. Zauważyli to policjanci.
"Jadący z przeciwnego kierunku funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zajechali kierowcy drogę i uniemożliwili mu kontynuowanie jazdy pod prąd, zapobiegając tym samym potencjalnej tragedii" - informuje legnicka policja.
Mężczyzna tłumaczył, że "się zagapił". Został ukarany mandatem oraz punktami.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy