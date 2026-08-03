Wrocław Twierdził, że od lat nie chodzi. Nagle wskoczył na parapet Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KMP w Legnicy

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Policjanci namierzyli w Legnicy mężczyznę poszukiwanego listem gończym do odbycia kary dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili jego tożsamość i poinformowali o podstawie zatrzymania. Poszukiwany twierdził, że od sześciu lat nie chodzi z powodu schorzeń kręgosłupa. Oświadczył również, że oczekuje na rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ewentualnej zmiany sposobu odbywania kary na system dozoru elektronicznego z uwagi na zły stan zdrowia.

W trakcie interwencji policjanci zwrócili uwagę, że poszukiwany siedzi na materacu ustawionym tuż przy szeroko otwartym oknie na drugim piętrze budynku. Chcąc wyeliminować ryzyko ucieczki, postanowili zamknąć okno.

Poszukiwany wstał i ruszył do okna

"Mężczyzna, który chwilę wcześniej utrzymywał, że nie jest w stanie chodzić, gwałtownie wstał i wskoczył na parapet otwartego okna, grożąc, że wyskoczy z mieszkania" - informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Poszukiwany wstał i ruszył do okna Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Funkcjonariusze chwycili mężczyznę i wciągnęli go z powrotem do wnętrza lokalu, uniemożliwiając mu skok. Następnie został on zatrzymany i bezpiecznie wyprowadzony z mieszkania.

Po konsultacji lekarskiej nie stwierdzono przeciwwskazań do umieszczenia zatrzymanego w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w legnickiej komendzie. Mężczyzna będzie oczekiwał na przekazanie do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności.