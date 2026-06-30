LEGNICA 13-latek ugodzony nożem przez rówieśnika Oprac. Svitlana Kucherenko |

Co czwarty polski 15-latek deklaruje, że doświadczał w szkole przemocy Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do incydentu doszło w niedzielę, 28 czerwca, po godzinie 20 w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-letni chłopiec ugodził nożem swojego rówieśnika. Pierwszą informację dostaliśmy na Kontakt24.

- Jak ustalili policjanci jeden z chłopców zranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo - przekazała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Obaj chłopcy w szpitalu

Policjanci zatrzymali drugiego 13-latka. - Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę - dodaje policjantka.

Policja prowadzi czynności w Wydziale do spraw Nieletnich i Patologii. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyny. Chłopcy są mieszkańcami Legnicy.

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