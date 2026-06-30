Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
LEGNICA

13-latek ugodzony nożem przez rówieśnika

|
Mężczyzna zaatakował ratowników i zdemolował karetkę (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty polski 15-latek deklaruje, że doświadczał w szkole przemocy
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: TVN24
13-letni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak został ugodzony nożem przez swojego rówieśnika w Legnicy. Drugi nastolatek również pozostaje pod opieką lekarzy. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Do incydentu doszło w niedzielę, 28 czerwca, po godzinie 20 w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-letni chłopiec ugodził nożem swojego rówieśnika. Pierwszą informację dostaliśmy na Kontakt24.

- Jak ustalili policjanci jeden z chłopców zranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo - przekazała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 

Obaj chłopcy w szpitalu

Policjanci zatrzymali drugiego 13-latka. - Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę - dodaje policjantka.

Policja prowadzi czynności w Wydziale do spraw Nieletnich i Patologii. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyny. Chłopcy są mieszkańcami Legnicy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Województwo dolnośląskieLegnica
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Prokuratura Okręgowa Warszawa
"To, co chcą zatrzymać, to zatrzymają". Politycy komentują decyzję prokuratury
Polska
Bill Gates
Kilkumiliardowa darowizna wstrzymana. Kontrowersja wokół Billa Gatesa
BIZNES
Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik "Irka"
Przenosiła broń pod ostrzałem. Nie żyje Irena Paśnik
WARSZAWA
Truskawkowy Księżyc, Warszawa
Najniższa, najmniejsza i najciemniejsza pełnia Księżyca za nami
METEO
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
imageTitle
Najdziwniejsza obrona rzutu karnego? Dotąd niespotykana
EUROSPORT
Policja i uczestnicy "Spaceru dla przyszłości" w Warszawie
Policjant złamał rękę aktywistce. Sprawa ponownie umorzona
WARSZAWA
Guo Wengui był znany również jako Miles Guo and Ho Wan Kwok
Oszustwo na gigantyczną skalę. 30 lat więzienia
BIZNES
Szymon Hołownia
Śledztwo w sprawie "zamachu stanu". Jest komunikat prokuratury
Polska
Mężczyzna uderzył praktykantkę
Restaurator uderzył praktykantkę w twarz. Ruch prokuratury
Oborniki
Pełnowymiarowa akieta futurystycznego myśliwca Baidi Type-B (Biały Cesarz), część projektu Nantianmen, na targach lotniczych Zhuhai, listopad 2024
Chiny szykują się na wojnę w kosmosie? Czym jest Projekt Nantianmen
Maciej Michałek
Eksplozja w Monako
Eksplozja w Monako. Co ujawniło nagranie z monitoringu
Świat
shutterstock_1410529427
To "podstawowy grzech" na polskich plażach. "Samorządy ułatwiają ten proceder"
Polska
imageTitle
Zalał się krwią, chwilę później został bohaterem. Matka we łzach
EUROSPORT
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu
Po 22 alkoholu nie kupisz. "Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi"
WARSZAWA
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Najdroższe kierunki wakacyjnych wyjazdów. Lider może zaskoczyć
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Folia termiczna w oknie
Kosztuje kilka złotych. "Na moje odczucie 10 stopni w dół w pokoju"
Polska
Doszło do dachowania
Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje 16-latka
Lublin
Ricky Martin
Największe koncerty lata. Gwiazdy przyjadą do Polski
Tomasz-Marcin Wrona
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w zakładzie. Zmarł jeden z pracowników
Rzeszów
Jacek Dubois - Roman Giertych
Giertych i Dubois reagują
Polska
Aplikacja mObywatel
Zarządzanie działalnością przez telefon. "Usługa na miarę współczesnego biznesu"
BIZNES
imageTitle
Wściekły trener Niemców. Krytykuje sędziów, do dymisji się nie poda
EUROSPORT
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja wymyka się prognozom. "Rynek może zacząć wyceniać obniżki"
BIZNES
49 min
Zbigniew Stawicki
120 miliardów złotych nieprawidłowości. "Nikt się nie spodziewał, że ktoś się przyjrzy"
News Michalskiego
imageTitle
Dramat bramkarza. Wepchnął sobie piłkę do siatki
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Jest decyzja w sprawie śledztwa dotyczącego "dwóch wież"
Polska
Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu
Tramwaj zderzył się z autobusem
Wrocław
Open'er Festival
Open'er Festival 2026. Ile kosztują bilety i karnety?
Tomasz-Marcin Wrona

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica