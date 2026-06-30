13-latek ugodzony nożem przez rówieśnika
Do incydentu doszło w niedzielę, 28 czerwca, po godzinie 20 w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-letni chłopiec ugodził nożem swojego rówieśnika. Pierwszą informację dostaliśmy na Kontakt24.
- Jak ustalili policjanci jeden z chłopców zranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo - przekazała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Obaj chłopcy w szpitalu
Policjanci zatrzymali drugiego 13-latka. - Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę - dodaje policjantka.
Policja prowadzi czynności w Wydziale do spraw Nieletnich i Patologii. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyny. Chłopcy są mieszkańcami Legnicy.