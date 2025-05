Spadł podczas wspinaczki w górach, z licznymi urazami zabrał go śmigłowiec

Wypadek w Karkonoszach. Mężczyzna spadł z wysokości Źródło: GOPR Karkonosze

Dziewięciu ratowników Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielało pomocy mężczyźnie, który spadł podczas wspinaczki. Do wypadku doszło w w rejonie Kowalowych Skał. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w piątek po południu w rejonie Kowalowych Skał. Mężczyzna spadł w trakcie wspinaczki.

"Ze względu na charakter obrażeń oraz trudno dostępne miejsce, do akcji ratunkowej zaangażowano 9 ratowników, w tym 4 ratowników medycznych. W działaniach brały udział również 3 pojazdy terenowe" - informuje GOPR Karkonosze.

Mężczyznę sprowadzono w bezpieczne miejsce Źródło: GOPR Karkonosze

Ma liczne urazy

Po dotarciu do poszkodowanego ratownicy GOPR udzielili mu pierwszej pomocy. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, któremu przekazano mężczyznę. Z licznymi urazami został on przetransportowany do szpitala.

Poszkodowany ma liczne urazy Źródło: GOPR Karkonosze

