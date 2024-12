Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi, odwiedził we wtorek powiat kłodzki. Zapowiedział, że rusza tam odbudowa czterech tymczasowych przepraw mostowych, które mają być gotowe jeszcze przed świętami. Wiosną natomiast ma rozpocząć się modernizacja dróg powiatowych. Kierwiński odniósł się również do niedawnej wizyty byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zaapelował, by ten nie uprawiał "politykierstwa" na terenach dotkniętych powodzią.

Tymczasowe przeprawy mostowe powstaną w Bielicach, gdzie we wtorek gościł minister Kierwiński, a także w Lądku-Zdroju, Krosnowicach i Wilkanowie. Są już wyłonieni wykonawcy, a same przeprawy mają być gotowe jeszcze przed świętami.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński z wizytą na ziemi kłodzkiej PAP/Krzysztof Ćwik

- Powiat kłodzki rozpoczyna odbudowę 4 tymczasowych przepraw mostowych za pieniądze rządowe. W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy 3 miliony złotych na przyczółki, które będą realizowane w 4 miejscowościach powiatu kłodzkiego. Na przyczółkach zostaną rozciągnięte mosty wojskowe - infrastruktura tymczasowa, która będzie służyć mieszkańcom do momentu, aż ta właściwa infrastruktura docelowa zostanie odtworzona - powiedział Marcin Kierwiński.

Podkreślił, że wiosną przyszłego roku ruszy odbudowa dróg powiatowych. Przez zimę mają zostać wyłonieni wykonawcy w przetargach, tak by na wiosnę można było rozpocząć prace. - W lutym przyszłego roku jesteśmy w stanie rozpoczynać inwestycje drogowe - zapowiedział minister.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński z wizytą na ziemi kłodzkiej PAP/Krzysztof Ćwik

Kierwiński krytykuje Morawieckiego

Marcin Kierwiński odniósł się również podczas konferencji do niedawnej wizyty na terenach dotkniętych powodzią byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

- Po 2 miesiącach te tereny na mapie odnalazł poseł z Katowic, pan premier Morawiecki. Nie chcę się wyzłośliwiać, po co tu przyjechał. Wszyscy wiemy, że przyjechał robić politykę. Jest czymś niegodziwym mówić, że w tych terenach nic się nie dzieje. Nie wszyscy muszą być zadowoleni z tempa prac, zwłaszcza mieszkańcy tych terenów, którzy przeżyli straszne chwile. Z pokorą przyjmuję konstruktywną krytykę od mieszkańców, natomiast nie jestem w stanie akceptować takiego politykierstwa. Sytuacja w Stroniu Śląskim czy Lądku-Zdroju byłaby inna, gdyby tamta ekipa potrafiła cokolwiek robić, jeśli chodzi o zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Przez ostatnie 8 lat nie robiono nic, jeśli chodzi o Kotlinę Kłodzką. To pan Morawiecki bierze odpowiedzialność za to, co robiły Wody Polskie pod jego rządami. Gdyby nie uszkodzona tama w Stroniu Śląskim, to sytuacja Stronia Śląskiego czy Lądka-Zdroju, byłaby zupełnie inna. Dziś w tej sprawie nie powinno być barw politycznych - dodał Kierwiński.

Konferencja prasowa pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi Marcina Kierwińskiego TVN24

Dynamizm w wypłacie zasiłków

Obecna z nim sekretarz stanu w kancelarii premiera Magdalena Roguska poinformowała, że zauważalne jest "przyspieszenie, jeśli chodzi o wypłaty zasiłków oraz zaliczek". Zaapelowała jednocześnie do samorządów o jak najszybsze składanie wniosków na odbudowę infrastruktury oświatowej. Czas jest tylko do 6 grudnia.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński z wizytą na ziemi kłodzkiej PAP/Krzysztof Ćwik

- Na Dolnym Śląsku do tej pory wypłacono 88 procent zasiłków i zaliczek. Oczekujemy również, że samorządowcy z dużym dynamizmem w ciągu najbliższych 4 dni złożą wnioski o odbudowę szkół i przedszkoli w swoich miejscowościach. Bardzo dużo samorządów już sięgnęło po pieniądze z rezerwy ministra edukacji. Skorzystało z tego 67 samorządów. Mamy złożone wnioski na ponad 150 milionów złotych, jest wypłaconych 24 miliony złotych, a kolejne są w analizie i uzgodnieniu. Nie wszystkie jednak samorządy to zrobiły. To kwestia poczucia bezpieczeństwa i normalności dla dzieci i młodzieży - przyznała Roguska.

Wypowiedź sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Magdaleny Roguskiej TVN24

Autorka/Autor:mm /jas

Źródło: TVN24