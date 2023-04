Kajak przewrócił się na Nysie Kłodzkiej. Nie żyje mężczyzna

czytaj dalej

Sobota jest 423. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk przekazała, że w Rosji działa ponad 70 obozów, do których trafiają dzieci przymusowo wywiezione z okupowanych ukraińskich terytoriów. - To, co opowiadają dzieci, kiedy wracają, jest straszne. Próbują je całkowicie złamać. Robią wszystko, by dziecko znienawidziło swoich rodziców - powiedziała ukraińska rzeczniczka. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.