O pękniętym wale burmistrz usłyszał od dziennikarza. "Służby o tym nie wiedziały"

Burmistrz Kłodzka (woj. dolnośląskie) o tym, że wały zostały przerwane i że niszczycielska fala kieruje się w kierunku miasta, dowiedział się do dziennikarki lokalnego portalu, a nie od przedstawicieli Wód Polskich. - Rzeczywiście informację otrzymałem od dziennikarza, ale nie mogłem uwierzyć w nią w stu procentach. Z moich informacji wynika, że Wody Polskie przez cztery godziny nie potwierdzały, że ten wał popękał - powiedział burmistrz Michał Piszko. Próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Rzecznik Wód Polskich we Wrocławiu nie odebrał od nas telefonu i w wysłanej wiadomości poprosił kontaktować się z rzeczniczką tej instytucji w Warszawie.

Jak już informowaliśmy na tvn24.pl wśród najbardziej dotkniętych powodzią miast na Dolnym Śląsku znalazły się Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie i Kłodzko. W tym drugim mieście podczas naporu wody na tamę pękł wał, co doprowadziło do zalania miasta. Wezbrana rzeka Biała Lądecka po około trzech godzinach niszcząc wcześniej Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój wpadła do Nysy Kłodzkiej, która z kolei zalała Kłodzko. Jak się okazuje, burmistrz tego miasta, o tym, że wały obok tamy w Stroniu Śląskim pękły, dowiedział się nie od powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, nie od Wód Polskich, ale od dziennikarki lokalnego portalu.

W Kłodzku woda zniszczyła ulice i budynki TVN24

Burmistrz o fali zmierzającej do miasta dowiedział się od dziennikarza

- Rzeczywiście informację otrzymałem od dziennikarza, ale nie mogłem uwierzyć w nią w stu procentach. Z moich informacji wynika - ale to trzeba sprawdzić - że Wody Polskie przez cztery godziny nie potwierdzały, że ten wał popękał - powiedział burmistrz Michał Piszko. - Burmistrz powinien otrzymać taką informację z centrum zarządzania kryzysowego w powiecie kłodzkim. Ale nie otrzymałem i z tego, co wiem dzisiaj, oni też oficjalnie o tym, co się wydarzyło na tamie w Stroniu, nie wiedzieli - dodał w rozmowie z tvn24.pl włodarz Kłodzka. - Mielibyśmy czas, żeby wielu ludzi ewakuować, włączyć w to służby, żeby wydawali komunikaty - podkreślał. Przekazał też, że wczoraj (czwartek) szef zarządzania kryzysowego w kłodzkim starostwie złożył wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym.

Powódź w Kłodzku Kamil/ Kontakt24

Wiedzieli, że coś takiego się wydarzyło, ale nie mieli tam człowieka

Rozmawialiśmy z dziennikarką portalu 24klodzko.pl Joanną Żabską, która poinformowała burmistrza Kłodzka o tym, że przy tamie w Stroniu Śląskim pękły wały i w stronę miasta zmierza fala powodziowa. - Dostaliśmy informację od ludzi, którzy bezpośrednio widzieli, jak tama pęka, jak woda zaczyna uciekać. Ta osoba wrzuciła filmik na Facebooka z apelem: "uciekajcie każdy, kto może". Do burmistrza wtedy zadzwoniłam, że wał pękł w Stroniu, pobiegłam do zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym, które nie miało takiej informacji i dzwoniło przy mnie do Wód Polskich. Tam starostwo usłyszało, że oni słyszeli, że coś takiego się wydarzyło, ale nie mogą tego potwierdzić, bo nie mają człowieka na miejscu - zrelacjonowała dziennikarka.

Kłodzko, ul. Grottgera 3, po zalaniu Dariusz Gdesz/PAP

Od rzecznika do rzecznika

Nasz dziennikarz kilka razy dzwonił w tej sprawie do rzecznika Wód Polskich we Wrocławiu, ale ten nie odebrał telefonu. Odpisał dopiero na wysłanego sms-a. "Proszę się kontaktować bezpośrednio z rzeczniczką Wód Polskich" - napisał w wiadomości. W drugiej wiadomości przesłał numer telefonu komórkowego do rzecznik Wód Polskich, Pauliny Pierzchały. Jednak rzeczniczka Wód Polskich nie odebrała od naszego dziennikarza telefonu. Nie odpisała też na wysłanego sms-a z prośbą o kontakt.

