Motocyklista nie miał kasku, uciekał przed policjantami

Nie miał kasku, ale za to miał przy sobie narkotyki, a na drogę wyjechał także pod ich wpływem. 21-letni mieszkaniec Dolnego Śląska nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać przed policjantami. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Bez kasku, z narkotykami i po narkotykach

Przestępstwa i wykroczenia

Brak kasku na głowie, niezatrzymanie się do kontroli, jazda pod wpływem narkotyków i posiadanie amfetaminy to nie jedyne co miał na swoim koncie motocyklista. Dutkowiak wylicza: - Nie zastosował się do znaku "zakaz wjazdu", nie posiadał uprawnień do kierowania, jego motocykl nie miał wymaganych lusterek, nie był dopuszczony do ruchu i miał założoną tablicę rejestracyjną innego pojazdu. 21-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.