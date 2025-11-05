Logo strona główna
Wrocław

Ciężki sprzęt na karkonoskich szlakach. Trwają prace remontowe

Robote remontowe w Karkonoszech
Karkonosze
W Karkonoszach ruszyły prace remontowe na kilku popularnych szlakach turystycznych. Choć trasy pozostają otwarte, turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i zachować szczególną ostrożność - w terenie pracuje ciężki sprzęt. Inwestycje obejmują m.in. naprawę nawierzchni oraz przepustów.

W Karkonoszach rozpoczęły się prace remontowe na kilku popularnych szlakach turystycznych. 

"Zaczęły się prace przy naprawie nawierzchni szlaku żółtego od Dzikiego Wodospadu do Polany Złotówki przy schronisku Strzecha Akademicka. Szlak nie będzie zamknięty jednak mogą występować utrudnienia w ruchu. Prosimy również o zachowanie ostrożności ze względu na przemieszczający się po tym szlaku ciężki sprzęt wykonujący prace remontowe" - informuje Karkonoski Park Narodowy.

Równolegle trwają prace przy naprawie zapór przeciwrumoszowych na Łomnicy w Karpaczu w rejonie Dzikiego Wodospadu oraz powyżej - tam remontowana jest korona zapór. Na potoku Sopot, w rejonie ujęcia wody, prowadzone są prace, które nie wpływają na ruch turystyczny.

Utrudnienia na szlakach

Trwa również remont mostu na szlaku żółtym w osi Drogi pod Reglami. Nie ma tam przejazdu dla pojazdów mechanicznych, natomiast dla turystów podróżujących pieszo i rowerzystów zbudowano kładkę.

Na szlaku czerwonym między Trzema Świnkami a Śnieżnymi Kotłami poprawiana jest nawierzchnia oraz montowane są specjalne progi odprowadzające wodę. Prace prowadzone są także na odcinku od Bramy Kamieńczyk w kierunku Hali Szrenickiej oraz na szlaku zielonym od Hali Szrenickiej do górnej stacji wyciągu na Szrenicę.

Dodatkowe roboty zaplanowano na szlaku czerwonym do schroniska Nad Łomniczką oraz na szlaku żółtym od granicy Karkonoskiego Parku Narodowego do schroniska Pod Łabskim Szczytem. W tych miejscach również mogą występować czasowe utrudnienia.

Karkonosze - zdjęcie ilustracyjne
Karkonosze - zdjęcie ilustracyjne
Źródło: Shutterstock
pc

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Karkonoski Park Narodowy

KarkonoszeDolnośląskieGórydolnośląskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica