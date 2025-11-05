Ciężki sprzęt na karkonoskich szlakach. Trwają prace remontowe

Karkonosze

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Karkonoszach rozpoczęły się prace remontowe na kilku popularnych szlakach turystycznych.

"Zaczęły się prace przy naprawie nawierzchni szlaku żółtego od Dzikiego Wodospadu do Polany Złotówki przy schronisku Strzecha Akademicka. Szlak nie będzie zamknięty jednak mogą występować utrudnienia w ruchu. Prosimy również o zachowanie ostrożności ze względu na przemieszczający się po tym szlaku ciężki sprzęt wykonujący prace remontowe" - informuje Karkonoski Park Narodowy.

Równolegle trwają prace przy naprawie zapór przeciwrumoszowych na Łomnicy w Karpaczu w rejonie Dzikiego Wodospadu oraz powyżej - tam remontowana jest korona zapór. Na potoku Sopot, w rejonie ujęcia wody, prowadzone są prace, które nie wpływają na ruch turystyczny.

Utrudnienia na szlakach

Trwa również remont mostu na szlaku żółtym w osi Drogi pod Reglami. Nie ma tam przejazdu dla pojazdów mechanicznych, natomiast dla turystów podróżujących pieszo i rowerzystów zbudowano kładkę.

Na szlaku czerwonym między Trzema Świnkami a Śnieżnymi Kotłami poprawiana jest nawierzchnia oraz montowane są specjalne progi odprowadzające wodę. Prace prowadzone są także na odcinku od Bramy Kamieńczyk w kierunku Hali Szrenickiej oraz na szlaku zielonym od Hali Szrenickiej do górnej stacji wyciągu na Szrenicę.

Rozwiń

Dodatkowe roboty zaplanowano na szlaku czerwonym do schroniska Nad Łomniczką oraz na szlaku żółtym od granicy Karkonoskiego Parku Narodowego do schroniska Pod Łabskim Szczytem. W tych miejscach również mogą występować czasowe utrudnienia.

Karkonosze - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock

OGLĄDAJ: TVN24 HD