Rowerzystka jechała drogą ekspresową. Nagranie

Rowerzystka na ekspresówce S3 Źródło: KPP w Kamiennej Górze

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia około godziny 16 na drodze ekspresowej S3. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymali zgłoszenie o rowerzystce na trasie.

"Policjanci szybko namierzyli, gdzie znajduje się kobieta i zatrzymali ją do kontroli. Jak się okazało w rozmowie z mundurowymi, 30-latka jechała do swojej koleżanki i to nawigacja podpowiedziała jej tę drogę" - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.

Rowerzystka była zaskoczona, że nie wolno jej jechać drogą ekspresową. Nie miała prawa jazdy, więc nie znała przepisów, ale to nie zwalniało jej z odpowiedzialności.

30-latka została ukarana mandatem karnym za popełnione wykroczenie. Policjanci bezpiecznie eskortowali kobietę do najbliższego zjazdu, żeby nie stwarzała już zagrożenia na drodze.

