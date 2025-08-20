Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Rowerzystka jechała drogą ekspresową. Nagranie

30-latka wjechała rowerem na drogę ekspresową
Rowerzystka na ekspresówce S3
Źródło: KPP w Kamiennej Górze
30-letnia rowerzystka jechała drogę ekspresową S3 na Dolnym Śląsku. Kamiennogórscy policjanci ukarali ją mandatem i eskortowali bezpiecznie do najbliższego zjazdu z trasy.

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia około godziny 16 na drodze ekspresowej S3. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymali zgłoszenie o rowerzystce na trasie.

"Policjanci szybko namierzyli, gdzie znajduje się kobieta i zatrzymali ją do kontroli. Jak się okazało w rozmowie z mundurowymi, 30-latka jechała do swojej koleżanki i to nawigacja podpowiedziała jej tę drogę" - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.

30-latka wjechała rowerem na drogę ekspresową
30-latka wjechała rowerem na drogę ekspresową
Źródło: KPP w Kamiennej Górze

Rowerzystka była zaskoczona, że nie wolno jej jechać drogą ekspresową. Nie miała prawa jazdy, więc nie znała przepisów, ale to nie zwalniało jej z odpowiedzialności.

30-latka została ukarana mandatem karnym za popełnione wykroczenie. Policjanci bezpiecznie eskortowali kobietę do najbliższego zjazdu, żeby nie stwarzała już zagrożenia na drodze.

Rowerzystka na drodze ekspresowej S3
Rowerzystka na drodze ekspresowej S3
Źródło: KPP w Kamiennej Górze
Eksplozja w okolicach Łukowa. Co wybuchło?
Dowiedz się więcej:

Eksplozja w okolicach Łukowa. Co wybuchło?

Na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kamiennej Górze

Udostępnij:
TAGI:
Droga ekspresowa S3Województwo dolnośląskierowery
Czytaj także:
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę
WARSZAWA
imageTitle
Dalej niż do Nowego Jorku. Wyjątkowy lot na jeden mecz
EUROSPORT
Trądzik
Hejt z powodu trądziku. Ta choroba obciąża psychikę nastolatek
Zuzanna Kuffel
urzadzenie
Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich
Polska
Morski statek ratowniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna wyłowiony z morza przez załogę pogłębiarki
Trójmiasto
52-latek był objęty sześcioma zakazami prowadzenia pojazdów
Chcieli go zatrzymać do kontroli. Nagle zmienił kierunek jazdy
WARSZAWA
shutterstock_2629400105
Potężne wzrosty, miliardowe wpływy. Ten produkt to hit
BIZNES
imageTitle
"Bałtyk 4:0". Do pokonania morza wpław zabrakło niewiele
EUROSPORT
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Dwoje pacjentów wypadło z okna szpitala. Jest śledztwo
Trójmiasto
imageTitle
Rekord pobity. Zagrał 1391 razy
EUROSPORT
Policja zabezpiecza ślady
Myśliwy śmiertelnie postrzelił człowieka. Media: to syn potentata wędliniarskiego
Lublin
imageTitle
Koledzy pobili się w szatni. Są na wylocie
EUROSPORT
Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
W wózku miesięczne dziecko, ojciec chwiał się obok, matka leżała na chodniku
WARSZAWA
Zdjęcie z monitoringu z momentu nocnej eksplozji
Monitoring zarejestrował moment eksplozji. Nagranie
Polska
shutterstock_2466917963
Radioaktywne krewetki. Wycofują produkt ze sklepów
BIZNES
shutterstock_419367193
Próg w górę. Ministerstwo szykuje zmiany w podatku
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce
Polska
książka biblioteka
Duchowni namawiają, by nie oddawać książek do bibliotek
Huragan Erin na nagraniu z ISS
Piękna, ale śmiertelnie groźna. Uchwyciła ją załoga ISS
METEO
20 1000 s1 cln-0015
"Najprawdopodobniej mówimy o dronie". Szef MON o eksplozji
Polska
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Jaka przyszłość czeka Ukrainę? Najważniejsze pytania w debacie TVN24+
Agencja Rozwoju Przemysłu miała współpracować z biznesmenem powiązanym z aferami korupcyjnymi
Bohater infoafery i jego biznesy z ARP. Agencja zawiadamia prokuraturę
Robert Zieliński
imageTitle
Siatkarka zrezygnowała z mistrzostw świata. W tle afera z testami płci
EUROSPORT
shutterstock_2411037463
Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"
BIZNES
Najpierw rękoczyny, potem jeden z mężczyzn miał sięgnąć po nóż
Najpierw się szarpali, potem 24-latek sięgnął po nóż
Lubuskie
Elon Musk
Musk wycofuje się z tworzenia partii. Media: chce wesprzeć kogo innego
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
WARSZAWA
20 0840 kukurydza wybuch-0050
"Ogromny huk" i "wybuch, aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków
Polska
Polityk doznał udaru podczas wywiadu w telewizji
Udar w telewizji na żywo. Minister w ciężkim stanie trafił do szpitala
Powodzie sparaliżowały Karaczi
Stan wyjątkowy po ulewach, nie żyje osiem osób
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica