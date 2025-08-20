Rowerzystka jechała drogą ekspresową. Nagranie

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia około godziny 16 na drodze ekspresowej S3. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymali zgłoszenie o rowerzystce na trasie.
"Policjanci szybko namierzyli, gdzie znajduje się kobieta i zatrzymali ją do kontroli. Jak się okazało w rozmowie z mundurowymi, 30-latka jechała do swojej koleżanki i to nawigacja podpowiedziała jej tę drogę" - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
Rowerzystka była zaskoczona, że nie wolno jej jechać drogą ekspresową. Nie miała prawa jazdy, więc nie znała przepisów, ale to nie zwalniało jej z odpowiedzialności.
30-latka została ukarana mandatem karnym za popełnione wykroczenie. Policjanci bezpiecznie eskortowali kobietę do najbliższego zjazdu, żeby nie stwarzała już zagrożenia na drodze.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kamiennej Górze