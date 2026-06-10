Jelenia Góra Zabójstwo 11-letniej Danusi. Sąd ujawnia szczegóły postępowania

Co się wydarzyło w Jeleniej Górze Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Ćwik

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Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze poinformował o aktualnym stanie postępowania w sprawie śmierci 11-letniej Danusi.

Do tragedii doszło 15 grudnia 2025 roku w Jeleniej Górze. Ciało 11-latki znaleziono między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego. Jak ustalili śledczy, dziewczynka miała rany zadane ostrym narzędziem. Na miejscu zabezpieczono nóż typu finka, którym najprawdopodobniej zadano ciosy. W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią uczennicę tej samej szkoły.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i dla nieletnich. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Odbywa się przy zamkniętych drzwiach.

Postępowanie wobec nieletniej trwa

"Przedmiotowe postępowanie jest nadal w toku. Sąd zapoznaje się z dotychczas zgromadzonymi dowodami i zbiera kolejne, które są istotne z punktu widzenia okoliczności i przebiegu zdarzenia. Zostały zlecone opinie biegłych sądowych różnych specjalności, zaplanowano przeprowadzenie dowodów ze źródeł osobowych. W stosunku do nieletniej w dalszym ciągu stosowany jest środek tymczasowy o charakterze izolacyjnym, w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania" - informuje Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

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