Wrocław

Uszkodzony gazociąg. Ewakuowali kilkadziesiąt osób

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Jelenia Góra
Źródło: Google Maps
Podczas prac ziemnych na jednej z jeleniogórskich budów doszło najprawdopodobniej do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Ewakuowano 61 osób.

Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia o 12:26 przy ulicy Rataja w Jeleniej Górze-Cieplicach.

- W trakcie prowadzonych prac ziemnych na terenie jednej z budów najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia linii gazociągowej średniego ciśnienia, w wyniku czego doszło do emisji gazu na zewnątrz. Ewakuowanych łącznie 61 osób - przekazał st. kpt. Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Obecne są również służby - pogotowie gazowe oraz policja, które prowadzą działania związane z zabezpieczeniem terenu.

Mieszkańcy musieli opuścić domy

- Osoby, które zostały ewakuowane, będą mogły wrócić do domów po sprawdzeniu budynków pod kątem obecności gazu. Pomiar zostanie przeprowadzony za pomocą mierników wielogazowych. Sprawdzimy, czy jest bezpiecznie - wyjaśnia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

Jelenia Góra
