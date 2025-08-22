Uszkodzony gazociąg. Ewakuowali kilkadziesiąt osób

Jelenia Góra Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia o 12:26 przy ulicy Rataja w Jeleniej Górze-Cieplicach.

- W trakcie prowadzonych prac ziemnych na terenie jednej z budów najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia linii gazociągowej średniego ciśnienia, w wyniku czego doszło do emisji gazu na zewnątrz. Ewakuowanych łącznie 61 osób - przekazał st. kpt. Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Obecne są również służby - pogotowie gazowe oraz policja, które prowadzą działania związane z zabezpieczeniem terenu.

Mieszkańcy musieli opuścić domy

- Osoby, które zostały ewakuowane, będą mogły wrócić do domów po sprawdzeniu budynków pod kątem obecności gazu. Pomiar zostanie przeprowadzony za pomocą mierników wielogazowych. Sprawdzimy, czy jest bezpiecznie - wyjaśnia.