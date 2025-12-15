Nie żyje 12-letnia dziewczynka. "Najprawdopodobniej jest ofiarą zabójstwa"

Policja otrzymała w poniedziałek, 15 grudnia przed godziną 15, informację o dziewczynce. - Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa - mówi tvn24.pl podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa policji w Jeleniej Górze.
- Potwierdzam, że około godziny 15 w Jeleniej Górze znaleziono ciało dziewczynki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej jest ona ofiarą zabójstwa - przekazała nam też prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora. Znana jest tożsamość ofiary, ale policja nie zdradza na tym etapie szczegółów.
Ciało dziecka znaleziono w odległości około 200-300 metrów od szkoły.
