Wrocław

Nie żyje 12-letnia dziewczynka. "Najprawdopodobniej jest ofiarą zabójstwa"

Jelenia Góra
Nie żyje 12-latka z Jeleniej Góry
Źródło: portalik24.pl
Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi czynności w sprawie, która może dotyczyć zabójstwa.

Policja otrzymała w poniedziałek, 15 grudnia przed godziną 15, informację o dziewczynce. - Ciało 12-letniej dziewczynki znaleziono między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego. Najprawdopodobniej doszło do zabójstwa - mówi tvn24.pl podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa policji w Jeleniej Górze.

portalik24.pl
Nie żyje 12-latka

- Potwierdzam, że około godziny 15 w Jeleniej Górze znaleziono ciało dziewczynki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej jest ona ofiarą zabójstwa - przekazała nam też prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Trwają czynności procesowe z udziałem prokuratora. Znana jest tożsamość ofiary, ale policja nie zdradza na tym etapie szczegółów.

Ciało dziecka znaleziono w odległości około 200-300 metrów od szkoły.

Więcej informacji wkrótce.

Na miejscu pracują policjanci
Na miejscu pracują policjanci
Źródło: TVN24
Policjanci zabezpieczają ślady
Policjanci zabezpieczają ślady
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

