Nieudany eksperyment w szkole. Nauczycielka trafiła do szpitala
Do zdarzenia doszło o godz. 8.22. w jednej ze szkół w Jelczu-Laskowicach (województwo dolnośląskie). Podczas nieudanego eksperymentu poszkodowana została nauczycielka. Kobieta przebywała w klasie sama.
- Gdy dotarliśmy do szkoły, na miejscu nie było już nauczycielki, którą pogotowie zabrało do szpitala. Okazało się, że przed lekcją przygotowywała ona eksperyment, doszło do reakcji bez jej kontroli i doznała obrażeń ciała. To nie był wybuch. Sprawdziliśmy, że nie ma zagrożenia dla uczniów czy innych osób w szkole po tym zdarzeniu - powiedział st. kpt. Michał Wójtowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.
Ewakuowano 80 osób
Profilaktycznie przed przybyciem straży ewakuowano 80 osób. Na miejscu stwierdzono, że nie ma zagrożenia.
- Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkoły, lekcje trwają normalnie - przekazał dyżurny dolnośląskiej PSP.