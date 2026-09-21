Dolnośląskie Nieudany eksperyment w szkole. Nauczycielka trafiła do szpitala Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dokąd zmierza polska szkoła? (wideo archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło o godz. 8.22. w jednej ze szkół w Jelczu-Laskowicach (województwo dolnośląskie). Podczas nieudanego eksperymentu poszkodowana została nauczycielka. Kobieta przebywała w klasie sama.

- Gdy dotarliśmy do szkoły, na miejscu nie było już nauczycielki, którą pogotowie zabrało do szpitala. Okazało się, że przed lekcją przygotowywała ona eksperyment, doszło do reakcji bez jej kontroli i doznała obrażeń ciała. To nie był wybuch. Sprawdziliśmy, że nie ma zagrożenia dla uczniów czy innych osób w szkole po tym zdarzeniu - powiedział st. kpt. Michał Wójtowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Ewakuowano 80 osób

Profilaktycznie przed przybyciem straży ewakuowano 80 osób. Na miejscu stwierdzono, że nie ma zagrożenia.

- Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkoły, lekcje trwają normalnie - przekazał dyżurny dolnośląskiej PSP.