Wejście do marketu jak pobojowisko, w nocy ktoś obrabował bankomat

W Jaworze (Dolnośląskie) nieznani sprawcy obrabowali bankomat stojący w jednym z marketów. Aby dostać się do środka, musieli sforsować drzwi wejściowe.

W piątek przed godziną 4 dyżurny jaworskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do bankomatu w markecie przy ulicy Limanowskiego.

- Sprawcy zniszczyli wejście do marketu. Doszło do kradzieży pieniędzy. Zabezpieczony został monitoring. Poszukujemy sprawców - mówi Ewa Kluczyńska, rzeczniczka policji w Jaworze.

Patrząc na skalę zniszczeń, widać, że musiało tam dojść do eksplozji. Wejście do marketu wyglądało jak pobojowisko. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowa z Jawora, ale też policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu. Czynności są prowadzone w kierunku kradzieży z włamaniem. Policja nie przekazuje, jaka kwota została skradziona.