Ukradli dwie tony zużytych akumulatorów. Nagranie z monitoringu

W środku nocy ukradli dwie tony zużytych akumulatorów

Policjanci rozwiązali sprawę kradzieży, do której doszło na terenie jednego ze sklepów motoryzacyjnych przy wyjeździe do Jawora. Sprawcy wynieśli stamtąd dwie tony zużytych akumulatorów oraz płyny eksploatacyjne o łącznej wartości około 6 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w nocy, po zamknięciu sklepu. Jak ustalili funkcjonariusze, właściciel zamknął sklep o godzinie 17.00. Produkty – w tym akumulatory i płyny samochodowe – znajdowały się z tyłu budynku. Dopiero następnego dnia rano, kiedy pracownicy przyszli do pracy, właściciel zauważył, że rzeczy o łącznej wartości około 6 tysięcy złotych zniknęły i powiadomił policję.

Dzięki monitoringowi funkcjonariuszom ustalili numer rejestracyjny pojazdu, którym przyjechali złodzieje. Na nagraniu widać, jak trójka mężczyzn ładuje akumulatory do samochodu. Bagażnik został tak przeładowany, że auto miało problemy, aby ruszyć. Łupem złodziei padły dwie tony zużytych akumulatorów, a także 16 płynów do chłodnic oraz 15 płynów do spryskiwaczy.

Gdy policjanci dotarli do 28-letniego właściciela samochodu, bagażnik był już pusty, jednak w środku znajdowały się ślady i intensywny zapach po przewożonych akumulatorach. Dodatkowo w samochodzie znajdowało się foliowe zawiniątko z metamfetaminą.

"Zatrzymany 28-latek przyznał, gdzie ukryto część łupu, wskazując miejsce na terenie powiatu świdnickiego. Tam policjanci odnaleźli i zabezpieczyli skradzione płyny do chłodnic i spryskiwaczy" - informuje podkom. Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Jak ustalili policjanci, akumulatory złodzieje zdążyli sprzedać na skupie złomu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokument sprzedaży wystawiony na drugiego ze sprawców i odzyskali skradzione akumulatory.

Usłyszeli zarzuty

Kilka dni od zdarzenia cała trójka wpadła w ręce policjantów. Usłyszeli zarzuty kradzieży i odpowiedzą teraz przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Okazało się też, że 28-letni jaworzanin jest osobą poszukiwaną przez jaworski sąd. Teraz mężczyzna rok spędzi w więziennej celi.