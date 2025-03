Kierowca taranował przechodniów na chodniku Źródło: Kontakt24

Policjanci wytropili Dawida Z., który w styczniu próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa - dowiedział się tvn24.pl. Sprawca ścigany listem gończym został zatrzymany na terenie województwa dolnośląskiego przez policjantów specjalizujących się w poszukiwaniach.

Dramatyczne sceny rozgrywały się pod koniec stycznia w centrum Głogowa. Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że w jednym z lokali najpierw doszło do awantury a następnie jeden z uczestników wsiadł do auta i próbował wjeżdżać w przechodniów, kilkoro z nich raniąc.

32-latek z kryminalną kartoteką

Miejscowi policjanci szybko ustalili, że sprawcą może być Dawid Z. To 32-letni mężczyzna z kryminalną kartoteką. Już 27 stycznia sąd w Głogowie wydał za nim list gończy jako podejrzanym o spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, to jest o przestępstwo z artykułu 175 paragraf 1 Kodeksu karnego, za co grozi do ośmiu lat więzienia.

- Wiemy, że ukrywał się także poza granicami kraju. Koledzy z komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu ujęli go, gdy pojawił się w Polsce - mówi tvn24.pl oficer policji proszący o zachowanie anonimowości.

Komunikat w tej sprawie wydała też we wtorek wieczorem dolnośląska policja.

"Dolnośląscy policjanci po intensywnych i szeroko zakrojonych poszukiwaniach zatrzymali skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcę, który 18 stycznia br. na terenie Głogowa usiłował staranować grupę osób" - napisano.

Przekazano, że na środę planowano czynności procesowe z udziałem zatrzymanego.

‼️ Dolnośląscy policjanci po intensywnych i szeroko zakrojonych poszukiwaniach zatrzymali skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcę, który 18 stycznia br. na terenie Głogowa usiłował staranować grupę osób. W zdarzeniu tym nikt poważnie nie ucierpiał, a kierujący uciekł i ukrywał się… pic.twitter.com/0TtEbGoMES — dolnośląska Policja (@DPolicja) March 18, 2025 Rozwiń Źródło: X/@DPolicja