Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje 20-latek

Do tragicznego wypadku doszło o godzinie 8.51 przy ulicy Śnieżnej w Domaszkowie na Dolnym Śląsku.
- Kierujący samochodem marki Toyota z nieustalonej przyczyny uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji 20-letni mężczyzna poniósł śmierć - przekazała podinsp. Wioletta Martuszewska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.
Mężczyzna podróżował z pasażerką. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: 24klodzko.pl