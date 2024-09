Dolny Śląsk postawił wszystkie służby na nogi. "Jesteśmy w stanie także sięgnąć po Wojska Obrony Terytorialnej"

W czwartek, w trakcie konferencji prasowej, wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń, mówi o gotowości powiatowych sztabów kryzysowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także kolei PKP i WOT. Apeluje do mieszkańców - przygotowujemy się i miejmy nadzieję, że nic poważniejszego się nie stanie.

- Sytuacja z poziomem rzek będzie taka, że będzie niestety w bardzo wielu miejscach ponad stan alarmowy. W poszczególnych powiatach będziemy to monitorować. Stan alarmowy to jest jedno, wykroczenie rzeki z koryta to jest drugie i to też się może zdarzyć, zwłaszcza powyżej zbiorników retencyjnych. Tutaj zwracam uwagę na te lokalne możliwości podtopień – mówi Maciej Awiżeń wojewoda dolnośląski.

Może dojść do zalania nieruchomości, lokalnych dróg, dlatego wszystkie służby i sztaby kryzysowe są w stanie gotowości. - Na sztabie też zostaliśmy poinformowani przez urząd marszałkowski, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także przez kolej PKP, że są przygotowani. Wszyscy mają całodobowe dyżury. Jesteśmy w stanie reagować na ewentualne wylania, zamknięcia jakichś dróg – wyjaśnia.

Wojewoda w razie potrzeby może liczyć na wsparcie wojska polskiego. - Jesteśmy w stanie także sięgnąć po Wojska Obrony Terytorialnej oraz sprzęt wojskowy i rzeczywiście taka możliwość istnieje i być może będziemy z tej możliwości korzystać – dodaje.

Zbiorniki retencyjne są w stanie zatrzymać fale powodziowe

Zwrócił też uwagę na sytuację hydrologiczną. "Jesteśmy po suszy hydrologicznej. Poziom rzek w regionie jest niski i bardzo niski. Podobnie jest w zbiornikach retencyjnych, są one w stanie przyjąć ponad 100 proc. rezerwy powodziowej. To dobra sytuacja" – mówił wojewoda.

Dodał, że opierając się na szacunkach dotyczących wielkości opadu w najbliższych dniach, zbiorniki retencyjne znajdujące się w dorzeczu Odry są w stanie zatrzymać fale powodziowe. Awiżeń zwrócił przy tym uwagę, że "różne zdarzenia powodziowe" mogą wydarzyć się powyżej zbiorników rejencyjnych. "Mówmy o górach i miejscach gdzie opady będą bardzo duże – powiat kłodzki, ząbkowicki" – wskazał.

Apel wojewody do mieszkańców Dolnego Śląska

W związku z możliwą sytuacją kryzysową wojewoda apeluje do mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie się. - Ważna rzecz - przygotowujemy się i miejmy nadzieję, że nic poważniejszego się nie stanie, my oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Natomiast prosiłbym Państwa, byście dostosowali się do wszystkich zaleceń zarządzania kryzysowego gminnego – tłumaczy.

Według wojewody, mogą się też zdarzyć sytuacje wyłączenia prądu w związku z uszkodzeniem trakcji przez powalone drzewa.

- Bardzo proszę, żebyście Państwo naładować swoje baterie, przygotowali sobie ewentualnie jakieś źródło światła, jakieś latarki, bo może się zdarzyć, że przez jakiś czas przez takie sytuacje kryzysowe może zabraknąć prądu – apeluje wojewoda.

Służby w gotowości

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Hajduk powiedział, że w czwartek do południa strażacy w regionie interweniowali 15 razy. Większość to wyjazdy to powalonych drzew. Dwie interwencje dotyczyły lekkich uszkodzeń dachów w szkołach w Boguszowie-Gorce i Kamiennej Górze. Na Dolny Śląsk z województwa lubuskiego wysłano 10 dodatkowych wozów strażackich i 36 strażaków. „Specjalizują się oni w walce z powodziami. Trafili do powiatu kłodzkiego” – powiedział komendant.

W regionie obowiązuje też ostrzeżenie IMGW przed szybkimi i niebezpiecznymi wzrostami stanów wody. Ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na terenie części woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Obejmuje ono zlewnie: Kwisy górnej, Izery, Bobra, Kaczawy, Odry od ujścia Widawy do Ścinawy oraz od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Strzegomki, Skory (górnej), Bystrzycy, Ślęzy, Oławy, Nysy Szalonej, Nysy Kłodzkiej, Orlicy, Osobłogi, Straduni, Klikawy, Psiny, Opawy i Małej Panwi. Alert obowiązuje od godz. 14 w czwartek, 12 września, do godz. 11, w poniedziałek, 16 września.

Warto pamiętać o najważniejszych numerach telefonów, które mogą się przydać mieszkańcom w kryzysowych sytuacjach: całodobowy numer Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu 71 770 22 22; dyspozytorzy ZDiUM - dostępni przez całą dobę i przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 19 501 lub e-mailem: zgłoszenia@zdium.wroc.pl.

