Z kajaków sprzątają Odrę. "Każdego tygodnia spożywamy jedną kartę kredytową"

Ekolodzy z Dolnego Śląska i innych województw we wtorek wypłynęli kajakami na Odrę, by posprzątać rzekę. Alarmują, że stężenie mikroplastiku w rybach i owocach morza, które zjadamy, jest coraz większe. Jedną z przyczyn są odpady, które zamiast do recyklingu trafiają do wody.

Do akcji "Czysta Odra" zgłosiło się 20 tysięcy wolontariuszy. - Takie właśnie akcje w całej Polsce na dorzeczu Odry są prowadzone. Na lądzie, na brzegu, są nawet nurkowania - opisuje Dominik Dobrowolski, organizator akcji. Jak dodaje, cel inicjatywy jest prosty: chodzi o to, by w wodzie nie pływały śmieci.

- Przypomnę, że większość tych śmieciorów, co trafia do rzeki prędzej czy później trafia do Bałtyku, a później my w tych dorszach i innych owocach morza spożywamy te mikroplastiki. Badacze, którzy zajmowali się tym problemem mówili, że każdego tygodnia spożywamy około jednej karty kredytowej w pokarmie i płynach - alarmuje Dobrowolski.

Wielkie sprzątanie Odry TVN24

Akcja "Czysta Odra" TVN24

Ekolodzy sprzątający Odrę najwięcej wyławiają odpadów jednorazowych, które nie ulegają rozkładowi, tylko rozpadają się właśnie na mikroplastik.

"Troska o nasze małe ojczyzny"

Organizator akcji zwraca uwagę, że w Polsce brakuje systemu kaucyjnego, który zachęcałby konsumentów do oddawania jednorazowych opakowań w odpowiednie miejsce. Taki system funkcjonuje między innymi w Szwecji, Danii i Finlandii.

Jak wskazuje, 95 procent opakowań znajdowanych w rzekach, w krajach skandynawskich trafia z powrotem do sklepów. - Natomiast u nas trafia do rzeki, i prędzej czy później do Bałtyku - tłumaczy Dobrowolski.

Rozmówca TVN24 ocenia, że działania proekologiczne są "najwłaściwszą formą patriotyzmu, bo to troska o nasze małe ojczyzny". - Zależy nam na czystych lasach, żeby ich nie wyrąbywać, na czystej wodzie, żeby jej nie zatruwać, na tym, żeby segregować odpady. To są bardzo banalne rzeczy - przekonuje.

Akcja "Czysta Odra" TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wini/tam

Źródło: TVN24