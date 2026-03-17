O przepisach wiedział, znaku nie widział. Stracił prawo jazdy

DK 25. Jechał zdecydowanie zbyt szybko. Motocyklista stracił prawo jazdy Źródło: Policja dolnośląska

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolowali nieoznakowanym radiowozem drogę krajową nr 25, gdy nagle zostali wyprzedzeni przez kierującego motocyklem jadącego z prędkością znacznie przekraczającą w tym miejscu dopuszczalną. Wideorejestrator pokazał, że kierujący Yamahą na ograniczeniu do 70 km/h jechał ponad 130 km/h.

Został zatrzymany do kontroli. Jak twierdził, przepisy zna, ale nie zauważył znaku z ograniczeniem prędkości. Szybko się okazało, że nie było to jego pierwsze przekroczenie prędkości i będzie odpowiadał w warunkach drogowej recydywy.

- Obowiązujące przepisy określają, że jeżeli w ciągu dwóch lat od popełnienia wykroczenia przekroczenia prędkości kierowca dopuści się ponownie tego czynu, wysokość mandatu podwaja się - wyjaśnia aspirant Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Noga z gazu

Mężczyzna został surowo ukarany - otrzymał mandat w wysokości czterech tysięcy złotych, dopisano mu 14 punktów. Zgodnie z obowiązującymi od 3 marca nowymi przepisami dotyczącymi przekroczenia prędkości na trzy miesiące zatrzymano mu prawo jazdy.

- Nadmierna prędkość w dalszym ciągu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, dlatego na drodze zachowajmy rozsądek tak, aby każdy z nas bezpiecznie dotarł do celu - podkreśla aspirant Noga.

